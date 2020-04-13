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"Диалоги о культуре": Ольга Плотникова в гостях у "Радио России. Приморье"
17 марта в 13.10 на "Радио России. Приморье" выйдет очередной выпуск программы "Диалоги о культуре". Гостем студии станет композитор, поэтесса и певица из Находки Ольга Плотникова. Ведущая - Ника Олешкевич.
"Радио России: Приморье" выходит на частотах:
Владивосток - 102,1 FM,
Уссурийск – 106,0 FM,
Находка – 101,4 FM,
Кавалерово — 102,6 FM,
Ольга — 104,4 FM,
Проводное радио.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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