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"Диалоги о культуре": Ольга Плотникова в гостях у "Радио России. Приморье"

"Диалоги о культуре": Ольга Плотникова в гостях у "Радио России. Приморье"

17 марта в 13.10 на "Радио России. Приморье" выйдет очередной выпуск программы "Диалоги о культуре". Гостем студии станет композитор, поэтесса и певица из Находки Ольга Плотникова. Ведущая - Ника Олешкевич.

"Радио России: Приморье"  выходит на частотах:

Владивосток - 102,1 FM,
Уссурийск – 106,0 FM,
Находка – 101,4 FM,
Кавалерово — 102,6 FM,
Ольга — 104,4 FM,
Проводное радио.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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