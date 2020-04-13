"Диалоги о культуре": Ольга Плотникова в гостях у "Радио России. Приморье"

17 марта в 13.10 на "Радио России. Приморье" выйдет очередной выпуск программы "Диалоги о культуре". Гостем студии станет композитор, поэтесса и певица из Находки Ольга Плотникова. Ведущая - Ника Олешкевич.

"Радио России: Приморье" выходит на частотах:

Владивосток - 102,1 FM,

Уссурийск – 106,0 FM,

Находка – 101,4 FM,

Кавалерово — 102,6 FM,

Ольга — 104,4 FM,

Проводное радио.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]