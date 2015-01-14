Сегодня, 15:53
"Радио России. Приморье": слушайте интервью с Жаном Кузнецовым
27 января в 13.10 гостем студии "Радио России. Приморье" станет министр физической культуры и спорта Примоского края Жан Кузнецов. Тема разговора - развитие спорта Приморского края: итоги 2020 года и планы на нынешний. Слушайте интервью с Жаном Кузнецовым на частотах:
Владивосток - 102,1 FM,
Уссурийск – 106,0 FM,
Находка – 101,4 FM,
Кавалерово — 102,6 FM,
Ольга — 104,4 FM и
проводном радио.
Ведущая - Татьяна Гладун.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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