Новости Анонс Вести FM
Сегодня, 08:45

Слушайте на "Радио России. Приморье": Интервью с Михаилом Емельяновым

Слушайте на "Радио России. Приморье": Интервью с Михаилом Емельяновым

20 апреля гостем студии "Радио России: Приморье" станет Михаил Емельянов - директор чемпионата мира по игре го, который пройдет в этом году на Дальнем Востоке. Он расскажет о том, как давно этим видом спорта увлекаются приморцы и о предстоящем чемпионате. Начало - в 13.10. Ведущая - Анастасия Барабаш.

Слушайте на "Радио России. Приморье" 20 апреля в 13.10 на частотах:

Владивосток - 102,1 FM,
Уссурийск – 106,0 FM,
Находка – 101,4 FM,
Кавалерово — 102,6 FM,
Ольга — 104,4 FM.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме