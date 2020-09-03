Слушайте на "Радио России. Приморье": Интервью с Михаилом Емельяновым

20 апреля гостем студии "Радио России: Приморье" станет Михаил Емельянов - директор чемпионата мира по игре го, который пройдет в этом году на Дальнем Востоке. Он расскажет о том, как давно этим видом спорта увлекаются приморцы и о предстоящем чемпионате. Начало - в 13.10. Ведущая - Анастасия Барабаш.

Слушайте на "Радио России. Приморье" 20 апреля в 13.10 на частотах:

Владивосток - 102,1 FM,

Уссурийск – 106,0 FM,

Находка – 101,4 FM,

Кавалерово — 102,6 FM,

Ольга — 104,4 FM.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]