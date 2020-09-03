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Слушайте на "Радио России. Приморье": Интервью с Михаилом Емельяновым
20 апреля гостем студии "Радио России: Приморье" станет Михаил Емельянов - директор чемпионата мира по игре го, который пройдет в этом году на Дальнем Востоке. Он расскажет о том, как давно этим видом спорта увлекаются приморцы и о предстоящем чемпионате. Начало - в 13.10. Ведущая - Анастасия Барабаш.
Слушайте на "Радио России. Приморье" 20 апреля в 13.10 на частотах:
Владивосток - 102,1 FM,
Уссурийск – 106,0 FM,
Находка – 101,4 FM,
Кавалерово — 102,6 FM,
Ольга — 104,4 FM.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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