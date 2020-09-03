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Слушайте на "Радио России. Приморье": интервью с президентом нотариальной палаты Приморья

Слушайте на "Радио России. Приморье": интервью с президентом нотариальной палаты Приморья

21 апреля гостем студии "Радио России. Приморье" станет президент Приморской краевой нотариальной палаты Наталья Егорова. День Российского нотариата, который будет отмечаться 26 апреля, – повод для разговора о его истории и современном развитии. Подключайтесь к эфиру в 13.10 на частотах:

Слушайте Владивосток - 102,1 FM
Уссурийск – 106,0 FM,
Находка – 101,4 FM,
Кавалерово — 102,6 FM,
Ольга — 104,4 FM или
проводном радио.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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