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«Радио России: Приморье»: Диалоги о культуре

«Радио России: Приморье»: Диалоги о культуре

3 февраля в 13 часов 10 минут в эфир выйдет программа «Диалоги о культуре». Гость в студии - артист оркестра Приморской сцены Мариинского театра, профессор кафедры оркестровых инструментов Дальневосточного государственного института искусств - Петр Федьков.

Частоты

Владивосток –  102,1 FM

Уссурийск – 106,0 FM

Находка –  101,4 FM

Кавалерово – 102,6 FM

Ольга – 104,4 FM

Проводное радио

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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