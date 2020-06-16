Сегодня, 11:32
«Радио России: Приморье»: Диалоги о культуре
3 февраля в 13 часов 10 минут в эфир выйдет программа «Диалоги о культуре». Гость в студии - артист оркестра Приморской сцены Мариинского театра, профессор кафедры оркестровых инструментов Дальневосточного государственного института искусств - Петр Федьков.
Частоты
Владивосток – 102,1 FM
Уссурийск – 106,0 FM
Находка – 101,4 FM
Кавалерово – 102,6 FM
Ольга – 104,4 FM
Проводное радио
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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