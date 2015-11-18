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«Радио России. Приморье»: Очарование дикой природы, редкие дальневосточные кошки и необычные люди

«Радио России. Приморье»: Очарование дикой природы, редкие дальневосточные кошки и необычные люди

Здравствуйте. 17 июня в 13 часов 10 минут на «Радио России: Приморье», слушайте программу «Диалоги о культуре» с Татьяной Гладун. Гость эфира - биолог-охотовед, главный координатор проектов Амурского филиала фонда дикой природы России по сохранению биоразнообразия — Павел Фоменко. О произведениях, описывающих очарование дикой природы, редких дальневосточных кошек и необычных людях в эфире и пойдет речь.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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