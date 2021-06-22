Приморский поэт, прозаик и переводчик Александр Белых - о поэзии и прозе, японской литературе
Здравствуйте. Я, Анастасия Барабаш, хочу пригласить вас завтра, 23 июня, в эфир «Радио России:Приморье» с 13:10 до 14 часов. В программе «Диалоги», Татьяна Гладун поговорит с приморским поэтом, прозаиком и переводчиком — Александром Белых. О поэзии и прозе, японской литературе и не только. Слушайте «Радио России:Приморье», узнавайте новое вместе с нами.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]