Новости Общество Вести FM

Приморский поэт, прозаик и переводчик Александр Белых - о поэзии и прозе, японской литературе

Приморский поэт, прозаик и переводчик Александр Белых - о поэзии и прозе, японской литературе

Здравствуйте. Я, Анастасия Барабаш, хочу пригласить вас завтра, 23 июня, в эфир «Радио России:Приморье» с 13:10 до 14 часов. В программе «Диалоги», Татьяна Гладун поговорит с  приморским поэтом, прозаиком и переводчиком — Александром Белых. О поэзии и прозе, японской литературе и не только. Слушайте «Радио России:Приморье», узнавайте новое вместе с нами.

Частоты

Владивосток -  102,1 FM

Уссурийск – 106,0 FM,

Находка – 101,4 FM

Кавалерово — 102,6 FM

Ольга — 104,4 FM

Проводное радио

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме