Приморский поэт, прозаик и переводчик Александр Белых - о поэзии и прозе, японской литературе

- никаких поощрений не надо, прививка нужна прежде всего для моего здоровья

- сделаю прививку, если мне заплатят не меньше 1000 рублей

- сделаю прививку, если мне заплатят не меньше 10000 рублей

- сделаю прививку за поощрение на работе ( доп. дни к отпуску, отгулы, путевка в санаторий и т.д.)

- не буду делать прививку ни при каких поощрениях