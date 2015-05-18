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«Радио России. Приморье»: история Владивостока к 160-летию города

«Радио России. Приморье»: история Владивостока к 160-летию города

Добрый день, уважаемые телезрители! 2 июля Владивосток отметит юбилейную дату — 160 лет со дня основания. В честь этого события завтра в с 13:10 до 14 часов мы будем говорить о том, что же было на этой приморской территории в давние времена, окунемся в историю. Гость эфира  Историк-журналист, член русского географического общества — Сергей Корнилов. Ждем вас на частоте «Радио России. Приморье» 1 июля в 13 часов 10 минут.

Частоты

Владивосток -  102,1 FM

Уссурийск – 106,0 FM,

Находка – 101,4 FM

Кавалерово — 102,6 FM

Ольга — 104,4 FM

Проводное радио

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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