Сегодня, 21:38
«Радио России. Приморье»: история Владивостока к 160-летию города
Добрый день, уважаемые телезрители! 2 июля Владивосток отметит юбилейную дату — 160 лет со дня основания. В честь этого события завтра в с 13:10 до 14 часов мы будем говорить о том, что же было на этой приморской территории в давние времена, окунемся в историю. Гость эфира Историк-журналист, член русского географического общества — Сергей Корнилов. Ждем вас на частоте «Радио России. Приморье» 1 июля в 13 часов 10 минут.
Частоты
Владивосток - 102,1 FM
Уссурийск – 106,0 FM,
Находка – 101,4 FM
Кавалерово — 102,6 FM
Ольга — 104,4 FM
Проводное радио
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Комментировать: