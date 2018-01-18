Новости Общество Анонс Вести FM
Сегодня, 16:00

«Радио России. Приморье»: работа скорой помощи

«Радио России. Приморье»: работа скорой помощи

Добрый день, уважаемые жители края! Завтра, 30 июня, в 13 часов 10 минут на «Радио России: Приморье» слушайте интервью с заместителем главного врача по гражданской обороне и мобилизационной работе станции скорой медицинской помощи Владивостока - Сорокиным Олегом Васильевичем в непростых эпидемиологических условиях.

Частоты:

Владивосток – 102,1 FM

Уссурийск – 106,0 FM,

Находка – 101,4 FM

Кавалерово – 102,6 FM

Ольга – 104,4 FM

Проводное радио

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен,
будьте в курсе последних событий!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме