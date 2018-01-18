Сегодня, 16:00
«Радио России. Приморье»: работа скорой помощи
Добрый день, уважаемые жители края! Завтра, 30 июня, в 13 часов 10 минут на «Радио России: Приморье» слушайте интервью с заместителем главного врача по гражданской обороне и мобилизационной работе станции скорой медицинской помощи Владивостока - Сорокиным Олегом Васильевичем в непростых эпидемиологических условиях.
Частоты:
Владивосток – 102,1 FM
Уссурийск – 106,0 FM,
Находка – 101,4 FM
Кавалерово – 102,6 FM
Ольга – 104,4 FM
Проводное радио
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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