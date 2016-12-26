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Музей им. Арсеньева и его значимость - слушайте на "Радио России. Приморье"

Музей им. Арсеньева и его значимость - слушайте на "Радио России. Приморье"

9 июня 2020 года в 13 часов 10 минут на "Радио России. Приморье" - интервью  с заместителем директора музея Дальнего Востока имени Арсеньева по научной работе — Анжеликой Петрук. Тема интервью: "Краеведение". Разговор пойдет о музее им. Арсеньева и его филиалах, а также об исторической значимости этого комплекса. 

Слушайте нас на частатах:

Владивосток - 102,1 FM
Уссурийск – 106,0 FM,
Находка – 101,4 FM
Кавалерово — 102,6 FM
Ольга — 104,4 FM
и проводном радио.

Итак, начало в 13.10.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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