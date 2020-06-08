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«Радио России: Приморье». Разговор с победителем международного конкурса «Будь человеком»

«Радио России: Приморье». Разговор с победителем международного конкурса «Будь человеком»

28 октября в 13 часов 10 минут

13.10 - Тема: Разговор с победителем международного конкурса «Будь человеком»

13.40 - Тема: Интервью с гостями 18-го Международного кинофестиваля стран АТР «Меридианы Тихого»

Частоты:

Владивосток -  102,1 FM

Уссурийск – 106,0 FM,

Находка – 101,4 FM

Кавалерово — 102,6 FM

Ольга — 104,4 FM

Проводное радио

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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