Сегодня, 15:49
«Радио России: Приморье». Разговор с победителем международного конкурса «Будь человеком»
28 октября в 13 часов 10 минут
13.10 - Тема: Разговор с победителем международного конкурса «Будь человеком»
13.40 - Тема: Интервью с гостями 18-го Международного кинофестиваля стран АТР «Меридианы Тихого»
Частоты:
Владивосток - 102,1 FM
Уссурийск – 106,0 FM,
Находка – 101,4 FM
Кавалерово — 102,6 FM
Ольга — 104,4 FM
Проводное радио
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Комментировать: