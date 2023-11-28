Теплосети на улицах Русская, Громова, Днепровская и Бурачка отремонтируют в 2024 году

В 2024 году на улицах Русской, Бурачка, Громова и Днепровской во Владивостоке проведут капитальный ремонт четырёх участков теплосетей, сообщают «Вести:Приморье».

На улице Громова капитально отремонтируют участок теплосети, ведущий к поликлинике ТОФ.

В проектно-сметной документации предусмотрят прохождение экспертизы для капремонта ещё трёх участков теплосети, по которым поступает тепло и горячая вода в жилые дома и другие объекты инфраструктуры на проспекте Красного Знамени, улицах Шилкинской и Тобольской.

Ремонт теплосетей провели в этом году в самых разных районах Владивостока. Так, в районе Первой Речки заменили более 1,5 километра теплотрасс. Ремонт сетей проводили в районе улиц Садовой, Амурской, Хабаровской, проспекте Острякова. Этот участок выбрали в связи с большой степенью износа старых сетей, которые фактически находились в аварийном состоянии. Кроме того, к данным сетям подключены несколько социально значимых объектов – Владивостокская клиническая больница №1, Краевая детская клиническая больница №1 и детский сад №151, об этом рассказывают в управлении по вопросам ТЭКа администрации Владивостока.

Столь необходимый ремонт в следующем году станет возможным благодаря специальному казначейскому кредиту, который Приморский край получил в этом году на крупные инфраструктурные проекты. Средства поделили на шесть муниципалитетов. Владивостоку для реализации мастер-плана выделено почти 4,2 миллиарда рублей. Кроме ремонта теплосетей, речь идет о капремонте детского сада на улице Постышева, новых дорогах, ремонте теплосетей и гимнастического зала на Океанском проспекте, закупке новых троллейбусов и других проектах. Все они должны быть реализованы до конца 2024 года.

Масштабная кампания по ремонту тепловых сетей началась во Владивостоке в 2023 году Для того чтобы заменить все изношенные городские тепловые сети, потребуется несколько лет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]