«Вести: Приморье» представляют TOP – 5 собственных хитовых новостей и видеорепортажей

На официальном сайте «Вести: Приморье», телеграмм-канале «Вести: Приморье», сообществе «ВКонтакте», сообществе «Одноклассники», дзен-канале «Вести: Приморье» абсолютными лидерами, вошедшими в TOП-5 с 1-7 декабря 2023 года, стали следующие медиатексты и видео:

Скандал в конном клубе: во Владивостоке столкнулись интересы двух бизнесменов - 26 969 просмотров. Школьник из села Подъяпольское в Приморье мечтает победить коварное заболевание и вернуться в спорт! – 19 419 просмотров. В Серафимовку отправился отряд Охотнадзора. Вот уже несколько дней поступают тревожные сообщения от местных жителей о встрече амурского тигра вблизи села -18 183 просмотров. В Приморье утонул рыбак, любитель подледного лова – 17 536 просмотров. В Приморье запустили движение на важном участке автодороги в Михайловском районе – 14 990 просмотров.

Читатели сайта «Вести: Приморье» тоже определили своих информационных фаворитов:

"Перенести нельзя оставить": что делать с нефтебазой во Владивостоке? – 2303 просмотра (https://vestiprim.ru/news/ptrnews/143974-snesti-nelzja-ostavit-chto-delat-s-neftebazoj-vo-vladivostoke.html). Скандал в конном клубе: во Владивостоке столкнулись интересы двух бизнесменов - 1 878 просмотров (https://vestiprim.ru/news/ptrnews/143948-skandal-na-territorii-konnogo-kluba-vo-vladivostoke-stolknulis-interesy-dvuh-biznesmenov.html). Следы тигра – у забора дома: приморцев просят не выходить на улицу, школу отменили - 1 606 просмотров. (https://vestiprim.ru/news/ptrnews/143745-sledy-tigra-u-zabora-doma-primorcev-prosjat-ne-vyhodit-na-ulicu-shkolu-otmenili.html). "Танцевальный прибой" захлестнул Владивосток: юбилейные состязания собрали тысячи человек - 1 400 просмотров (https://vestiprim.ru/news/ptrnews/143727-tancevalnyj-priboj-zahlestnul-vladivostok-jubilejnye-sostjazanija-sobrali-tysjachi-chelovek.html). Итоги недели: Прямой разговор с Олегом Кожемяко. Аварийный ноябрь. Большая магистраль разоряет малый бизнес – 952 просмотра (https://vestiprim.ru/news/ptrnews/143817-itogi-nedeli-prjamoj-razgovor-s-olegom-kozhemjako-avarijnyj-nojabr-bolshaja-magistral-razorjaet-malyj-biznes.html).

Благодарим подписчиков телеграм-канала «Вести:Приморье» для себя они выбрали следующие посты:

В Приморье запустили движение на важном участке автодороги в Михайловском районе – 12300 просмотров (https://t.me/vestiprimorye/15628). В Приморье утонул рыбак, любитель подледного лова – 9806 просмотров (https://t.me/vestiprimorye/15676). Скандал в конном клубе: во Владивостоке столкнулись интересы двух бизнесменов – 9198 просмотров (https://t.me/vestiprimorye/15747). Школьник из села Подъяпольское в Приморье мечтает победить коварное заболевание и вернуться в спорт! – 8524 просмотра (https://t.me/vestiprimorye/15640). В Приморье растет число заболевших ОРВИ, регистрируются и случаи гриппа – 8130 просмотров (https://t.me/vestiprimorye/15639).

Подписчики сообщества «Вести: Приморье» - «ВКонтакте» обратили свое внимание на такие новости и видеорепортажи:

Спорный вопрос возник в одном из конных клубов Владивостока. Здесь не могут поделить земельный участок, на котором находится конюшня. – 10 882 просмотра (https://vk.com/wall-61222696_29483). Школьник из села Подъяпольское в Приморье мечтает победить коварное заболевание и вернуться в спорт! – 7 012 просмотра (https://vk.com/wall-61222696_29360). В Приморье утонул рыбак - 5 528 просмотров (https://vk.com/wall-61222696_29426). В Серафимовку отправился отряд Охотнадзора. Вот уже несколько дней поступают тревожные сообщения от местных жителей о встрече амурского тигра вблизи села – 5 084 просмотров (https://vk.com/wall-61222696_29378). Уникальный роботизированный молочный комплекс построила семья фермеров в Приморье – 2755 просмотров (https://vk.com/wall-61222696_29480).

Подписчики сообщества «Вести: Приморье» - «Одноклассники» отдали предпочтение указанным ниже новостям и видеорепортажам:

В Приморье утонул рыбак, любитель подледного лова – 2125 просмотров (https://ok.ru/vestiprim/topic/155480345509341). В Серафимовку отправился отряд Охотнадзора – 1 946 просмотров (https://ok.ru/vestiprim/topic/155472230514141). Школьник из села Подъяпольское мечтает победить коварное заболевание и вернуться в спорт! - 1 182 просмотра (https://ok.ru/vestiprim/topic/155470272167389). "Можно прямо из машины ловить": приморские рыбаки вышли на рыбалку на неокрепший лед – 826 просмотров (https://ok.ru/vestiprim/topic/155479960944093). Спорный вопрос возник в одном из конных клубов Владивостока – 717 просмотров (https://ok.ru/vestiprim/topic/155484803923421).

На канале Дзен «Вести: Приморье» безусловные лидеры:

Скандал в конном клубе: во Владивостоке столкнулись интересы двух бизнесменов – 4 294 просмотра (https://dzen.ru/video/watch/6571431a43f35b297bb6bb4d). Заседание ЗакСа: корректировка бюджета, заморозка индексации зарплат и выбор нового спикера – 2000 просмотров (https://dzen.ru/video/watch/6569a9926e45c80d07984dff). "Вести. Дальний Восток": В ледовом плену. Грузовик-разрушитель. Кадровый голод в строительной отрасли ДФО. – 1045 просмотров ( https://dzen.ru/video/watch/656953189c36531d97c0420f ). 30 ноября 1906 года закончилась первая Сихотэ-Алиньская экспедиция Владимира Арсеньева - 1 773 просмотра ( https://dzen.ru/video/watch/656d1b01b7c55f2e682a9611 ). Школьник из села Подъяпольское в Приморье мечтает победить коварное заболевание и вернуться в спорт!- 1 765 просмотров ( https://dzen.ru/video/watch/65698798af90fa2926627fa2 ).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]