Талантливых педагогов наградили во Владивостоке. Найди на фото своего учителя
Талантливых педагогов Владивостока наградили в рамках итогового мероприятия, посвящённого Году педагога и наставника - 2023. Церемония состоялась сегодня, 18 декабря, во Дворце детского творчества. Заслуженные награды учителям, воспитателям и педагогам дополнительного образования вручил первый заместитель главы администрации города Сергей Дмитриенко, сообщают «Вести:Приморье».
Уходящий год был насыщенным в плане проведения конкурсов, каждый из которых нес свою смысловую нагрузку. Победители конкурсов вложили в них всю душу.
Так, в конкурсе «Учитель года» приняли участие 28 педагогов со стажем работы от 5 лет. В конкурсе «Первый учитель» приняли участие 52 педагога начальных классов. Участниками конкурса «Воспитатель года» стали 67 воспитателей детских комбинатов.
В конкурсе «Молодой специалист года» приняли участие 42 молодых специалиста со стажем работы до 3 лет. Участниками конкурса «Хочу быть руководителем» стали 15 педагогов со стажем от 3 лет.
Владивостокские педагоги стали участниками всероссийского конкурса «Флагманы образования», пять из них приняли участие в региональном этапе полуфинала.
Начальник управления по работе с муниципальными учреждениями образования Владивостока Максим Кильчевский традиционно отметил важную цель конкурсов профессионального мастерства, она заключается в повышении престижа педагогической профессии и самореализации педагогов.
2023 год указом президента России Владимира Путина объявлен Годом педагога и наставника, именно поэтому все мероприятия года были направлены на повышение престижа профессии учителя, ее значимости.