Конкурс для учителей «Метотур» стартовал во Владивостоке

В дальневосточной столице проходит межмуниципальный конкурс «Метотур». В нем примут участие 13 команд педагогов из разных муниципалитетов Приморского края. Главный приз победителю - интерактивное оборудование от компании «Современная школа».

По условиям конкурса, в составе каждой команды четыре человека - директор образовательного учреждения, заместитель директора и два педагога. Им предстоит в течение трех дней не только показать всю высоту своих педагогических навыков, но и укрепить свой командный дух.

Площдкой для проведения конкурса выбрали школу №74 во Владивостоке. Он продлится в течение трех дней. Вчера участникам предстояло провести междисциплинарный урок для учащихся 74-ой школы. Сегодня, 13 декабря, конкурсанты проведут педагогический совет по заданным ситуациям, решить которые участникам помогут студенты Школы педагогики ДВФУ. Финальным испытанием в третий день конкурса станет проектирование воспитательного мероприятия на одной из двух площадок - в детском технопарке «Кванториум» либо в библиотеке имени А. Чехова.

Конкурс «Метотур» организован администрацией Владивостока при поддержке министерства образования Приморского края, Приморского краевого института развития образования и ассоциации молодых педагогов Приморского края.

«Любой конкурс профессионального мастерства ставит педагога в позицию исследователя, формирует у него новый взгляд на социальную значимость профессии, расширяет круг общения педагогов, развивает их интеллектуальный и творческий потенциал. Мы убеждены, что такие события происходят во благо развития системы образования города и края», - отмечает начальник управления образования администрации Владивостока Максим Кильчевский.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]