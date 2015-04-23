Педагог из Находки стала «Мастером года» в Приморье

В Приморье завершился региональный этап Всероссийского конкурса «Мастер года» среди педагогов производственного обучения и преподавателей учебных дисциплин колледжей края, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на правительство края.

Среди 35 мастеров лучшей признана Надежда Ким из Находки.

Как рассказали в министерстве образования Приморского края, всего в региональном этапе конкурса приняли участие 35 представителей 27 колледжей региона. Педагогам необходимо было показать свои достижения в профессии, выступить с публичным монологом, посвященным личной практике подготовки учащихся и полученным образовательным результатам, и провести «открытый мастер-класс» – учебное занятие с группой обучающихся.

«По итогам конкурсных испытаний победителем признана преподаватель специальных дисциплин по компетенции “Преподавание в младших классах” Находкинского государственного гуманитарно-политехнического колледжа Надежда Михайловна Ким. Она будет представлять Приморский край в финале всероссийского конкурса, который состоится в октябре», – отметил проректор по развитию профессионального образования Приморского краевого института развития образования Виталий Оноприенко.

Отметим, Всероссийский конкурс «Мастер года» среди мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций Российской Федерации проводится для формирования и развития кадрового потенциала системы среднего профессионального образования в рамках национального проекта «Образование».

«Этот конкурс призван не только поощрить талантливых и инициативных мастеров производственного обучения и преподавателей учебных дисциплин, модулей, курсов, практик профессионального цикла, но и повысить престиж педагогических профессий, распространить передовые идеи в области образования и подготовки кадров, лучшего педагогического опыта», – подчеркнула начальник отдела профессионального образования и науки министерства образования Приморского края Ольга Пермякова.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]