Приморский колледж вошел в ТОП-100 лучших учебных заведений России

Находкинский государственный гуманитарно-политехнический колледж признан одной из 100 лучших организаций среднего профессионального образования, реализующих мероприятия и проекты движения WorldSkills Russia в 2020 году, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона. Церемония награждения участников отбора состоялась в рамках деловой программы финала IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы».

Как отмечают в министерстве профессионального образования и занятости населения Приморья, число регионов, вошедших в ТОП-100, по сравнению с предыдущим годом выросло почти в два раза – с 26 до 41.

«В этом году география участников расширилась: ТОП-100 объединил 41 регион. Это очень важный показатель для нас, ведь речь идет о новых местах концентрации современных образовательных стандартов, материально-технической базы, команды профессиональных педагогов и выпускников, которые будут способствовать развитию экономики региона», – отметил заместитель генерального директора по внедрению регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» Олег Базер на церемонии вручения.

По итогам 2020 года в ТОП-100 вошли представители четырех регионов Дальневосточного федерального округа, всего это пять образовательных организаций. Среди них Находкинский государственный гуманитарно-политехнический колледж.





«Находкинский колледж – одно из ведущих учреждений среднего образования нашего края. Его преподаватели и студенты неоднократно становились победителями и призерами различных конкурсов, в том числе по стандартам WorldSkills. В 2019 и 2020 годах учреждение становилось победителем конкурса федеральных грантов, в результате которого здесь оборудовали несколько мастерских, позволяющих готовить профессионалов высокого уровня. Конечно, мы намерены и дальше развивать материально-техническую базу наших учебных заведений для того, чтобы такое почетное звание носили как можно больше приморских колледжей», – прокомментировал министр профессионального образования и занятости населения Приморья Сергей Дубовицкий.

Отметим, национальный чемпионат по стандартам WorldSkills Russia проходит в рамках проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование», призванного модернизировать профессиональное образование, в том числе с помощью внедрения практико-ориентированных образовательных программ. На этот раз первенство среди начинающих профессионалов проходит в Уфе с 25 по 29 августа. Приморский край на соревнованиях представляют 20 конкурсантов.

По мнению Губернатора Приморья Олега Кожемяко, чемпионат WorldSkills имеет огромное значение для края – он позволяет видеть, как развиваются рабочие профессии, перенимать опыт лучших субъектов, внедрять самые современные практики и оценивать, насколько регион соответствует уровню развития мировой экономики. Кроме того, конкурс позволяет работодателям находить новые высококвалифицированные кадры, а ребятам – достойные рабочие места.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]