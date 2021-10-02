Губернатору Приморья презентовали новые соответствующие международным стандартам учебные мастерские

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко в День профтехобразования, 2 октября, посетил Дальневосточный технический колледж, где осмотрел новые учебно-производственные мастерские, поздравил работников профессионального образования с праздником и вручил благодарственные письма приморским призерам конкурса «Молодые профессионалы», - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Дальневосточный технический колледж считается одним из флагманов профтехобразования в регионе. В нем обучаются более 2300 студентов. Недавно учебное заведение получило государственный грант в размере около 30 миллионов рублей, на который было приобретено оборудование для мастерской геопространственных технологий. Это одна из четырех современных мастерских, официально открытых в этот день в колледже по направлению строительных специальностей. Все они укомплектованы современной учебно-производственной техникой и соответствуют стандартам WorldSkills.

Директор учебного заведения Юрий Романько провел для губернатора краткую экскурсию по новым мастерским, в ходе которой об особенностях учебного процесса рассказали сами студенты колледжа, работающие в этих мастерских.

По словам министра профессионального образования и занятости населения Приморского края Сергея Дубовицкого, строительная отрасль в регионе пока является наиболее уязвимой с точки зрения обеспеченности кадрами. Правительство региона уделяет решению этого вопроса значительное внимание.

«Сейчас по этим четырем компетенциям колледж может не только обучать студентов, но и по коротким образовательным программам проводить обучение и повышение квалификации работников строительных компаний края», – рассказал министр.

После осмотра мастерских губернатор принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню профтехобразования, где вручил благодарственные письма приморским участникам VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), который состоялся в Казани.

«Хочу поздравить всех работников профессионального образования с их праздником. Это преподаватели, мастера производственного обучения, те люди, которые готовят специалистов рабочих профессий. Именно благодаря колледжам формируется самая главная основа, фундамент существования государства – люди рабочих, инженерно-технических специальностей. Мы видим, что с каждым годом совершенствуется материально-техническая база профессионального образования, которая сейчас отвечает самым современным требованиям. И выпускники колледжей, особенно те, которые проходят экзамены по стандартам WorldSkills, конечно, востребованы на предприятиях. Правительство Приморья с каждым годом будет вкладывать все больше и больше финансовых ресурсов в совершенствование учебной базы», – отметил глава региона.

Олег Кожемяко назвал Дальневосточный технический колледж образцовым для края. Но кроме него в Приморье существует еще несколько образовательных учреждений, которые можно назвать лидерами в области профессионального образования. Так, по словам Сергея Дубовицкого, Находкинский государственный гуманитарно-политехнический колледж в этом году впервые в истории региона вошел в ТОП-100 рейтинга колледжей в России, который ведется с 2016 года.

Напомним, что министерство профессионального образования и занятости населения было создано в Правительстве Приморья в этом году для реформирования системы профобразования и обеспечения краевой экономики высококвалифицированными кадрами.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]