Олег Кожемяко наградил лучших учителей Приморья

В преддверии Дня учителя губернатор Приморского края Олег Кожемяко встретился с педагогами – победителям конкурса достижений в профессии. Глава региона поздравил учителей с профессиональным праздником, вручил им благодарственные письма и обсудил с ними вопросы улучшения системы образования в крае.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона, президентские премии лучшим учителям вручаются с 2018 года. В этом году в Приморье их получили 12 педагогов из Владивостока, Уссурийска, Дальнегорска, Чугуевки, Артема, Сибирцево, Спасского района, Хорольского округа и других муниципалитетов.

Олег Кожемяко вручил лучшим педагогам Благодарственные письма. После официальной части за чаепитием состоялся разговор, в ходе которого губернатор выслушал мнения лучших представителей педагогического сообщества края о том, что необходимо сделать в сфере образования региона.

«Нам важно услышать вас: что нужно, чтобы первое – в школу пришел молодой специалист, второе – чтобы повысилось качество образования. Какие дополнительные меры нам следует принять для этого?» – обратился Олег Кожемяко с вопросами к педагогам.

В заключение разговора, который продлился больше часа, губернатор еще раз поздравил приморских педагогов с Днем учителя.

«В жизни самый большой урок люди получают от своих учителей. От вас во многом зависит, каким будет наше общество, какими вырастут наши дети. От вашего труда, от вашей заботы зависит состояние общества – довольны или не довольны родители успехами своего ребенка? Готов ли ребенок к преодолению жизненных трудностей? Готов ли он идти к намеченной цели? А мы вместе с главами муниципальных образований будем работать для того, чтобы вы чувствовали себя комфортно, потому что как будет себя чувствовать учитель, так будет себя чувствовать и ученик», – подытожил Олег Кожемяко.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]