Обучать специалистов судостроительной отрасли будут на новом оборудовании

Дальневосточный судостроительный колледж, расположенный в городском округе Большой Камень, получил новое учебно-производственное оборудование. С его помощью будет проводиться обучение специалистов, востребованных в судостроительной отрасли. Федеральная субсидия на эти цели была направлена при содействии правительства Приморского края, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на правительство края.

Вопрос подготовки кадров для судостроительных заводов и трудности обеспечения кадровой потребности предприятий, в первую очередь, ССК «Звезда», обсудили в сентябре прошлого года в ходе поездки рабочей группы правительства Приморского края под руководством Константина Шестакова в Большой Камень.

По итогам состоявшегося обсуждения Правительство региона в декабре внесло вопрос о необходимости обновления материально-технической базы учебного заведения на заседание Президиума Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока. Тогда были утверждены изменения в План социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав ДФО, а Дальневосточному судостроительному колледжу – выделена субсидия Минвостокразвития в размере 28,4 миллиона рублей.

Как отметил министр промышленности и торговли Приморского края Сергей Калитин, на эти деньги колледж приобрел оборудование для комплектации 18 сварочных постов и мостовой электрический однобалочный опорный кран для учебной мастерской «Сборка корпусов металлических судов».

«На сегодняшний день мастерские колледжа доукомплектованы новейшим оборудованием в заявленном количестве. На нем будет осуществляться подготовка специалистов по профессиям “сварщик мембран газовозов”, “разметчик судовой” и “изолировщик судовой”, в количестве 1000 человек в год, что позволит закрыть потребность в кадрах группы компаний АО “ДЦСС” до 2025 года», – уточнил Сергей Калитин.

Кроме того, в Дальневосточном судостроительном колледже будет осуществляться подготовка кадров и для других предприятий судостроительной и судоремонтной отрасли края, в частности, для АО «Находкинский судоремонтный завод» и ООО «Ливадийский ремонтно-судостроительный завод».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]