Шесть наград национального чемпионата WorldSkills Russia завоевали приморцы

Финал IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» завершился в столице Республики Башкортостан 29 августа. Конкурсанты Приморья завоевали шесть наград в самых масштабных в России соревнованиях профессионального мастерства по стандартам WorldSkills. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона, в «копилке» сборной – два «золота», одно «серебро», две «бронзы» и три медальона за профессионализм.

Как отмечают в министерстве профессионального образования и занятости населения Приморского края, всего регион на первенстве представляли 20 конкурсантов. Все они прошли предварительный отбор на краевом чемпионате по стандартам WorldSkills.

По итогам национального чемпионата золотая медаль досталась Артему Гуровскому в компетенции «Выращивание рыбопосадочного материала и товарной рыбы».

Еще одно «золото» – у Ильи Турова в компетенции «Прибрежное рыболовство». По этому же направлению приморский конкурсант Илья Присекарян занял третье место.

Медальон за профессионализм в рамках отборочных соревнований вручили Павлу Овчаренко по компетенции «Холодильная техника и системы кондиционирования – юниоры (14-16 лет)».

В этой же номинации, но в основной группе, студент Регионального железнодорожного колледжа Иван Толстов взял медальон за профессионализм.

Ученики школы №61 Владивостока Александр Стуков и Дарья Нестерюк в компетенции «Администрирование отеля» завоевали серебряную и бронзовую медали.

Студентка ВГУЭС Наталья Соболь награждена медальоном по компетенции «Реклама».

«В общекомандном зачете Приморье занимает 19 место из 61 субъекта страны», – добавила начальник отдела профессионального образования и науки министерства профессионального образования и занятости населения Приморского края Ольга Пермякова.

Отметим, в финале IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2021 года приняли участие 1 786 конкурсантов из 76 регионов страны. Среди всех проведенных нацфиналов нынешний стал самым юным: больше трети участников выступали в юниорской возрастной категории – 603 человека до 16 лет. Рекордсмены по возрасту – конкурсанты в компетенциях «Администрирование отеля» и «Сетевое и системное администрирование» – некоторым участникам было всего 11 лет. Победителям и призерам среди юниоров вручается сертификат, предоставляющий возможность принять участие в тематических сменах «Профильные техноотряды» на базе всероссийских детских центров в 2021 году.

Всего соревнования прошли по 105 компетенциям, разделенным на семь блоков профессий: строительство и строительные технологии; информационные и коммуникационные технологии; творчество и дизайн; производство и инженерные технологии; сфера услуг; транспорт и логистика; образование. В 51 компетенции из них демонстрировали свои навыки юниоры.

Экспертами, в том числе оценивающими соревнования, выступили около 2 тысяч человек – это главные эксперты по каждой из компетенций, их заместители по юниорам, эксперты-компатриоты, представляющие интересы регионов и независимые эксперты.

Напомним, ранее на полях национального чемпионата огласили ТОП-100 лучших учебных заведений России, куда вошел Находкинский государственный гуманитарно-политехнический колледж.

Добавим, чемпионат по стандартам WorldSkills Russia проходит в рамках проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование», призванного модернизировать профессиональное образование, в том числе с помощью внедрения практико-ориентированных образовательных программ.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]