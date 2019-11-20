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Студенты ВГУЭС заняли весь пьедестал чемпионата «Молодые профессионалы» по стандартам WorldSkills во Владивостоке. Видеорепортаж Максима Бордакова и Василия Красюка

Приморье подводит итоги 5-го регионального чемпионата «Молодые профессионалы» по стандартам WorldSkills. 27 медалей чемпионата – из них 8 золотых – на счету у студентов Владивостокского государственного университета экономики и сервиса.

Соревнования регионального чемпионата проходили в стенах ВГУЭС сразу в семи компетенциях. По количеству медалей университет - один из лидеров профессионального первенства. По ряду компетенций весь пьедестал - у студентов вуза.

Валерия Баева, студентка ВГУЭС, победитель чемпионата «Молодые профессионалы», компетенция «Организация экскурсионных услуг»: «Я думала, другие девчонки победят, они тоже достойны этой победы. Считаю, что эта победа наша общая, ребята».

Ольга Федотенкова, студентка ВГУЭС, победитель Чемпионата «Молодые профессионалы», компетенция «3D-моделирование»: «Кроме победы это в первую очередь опыт и, самое интересное, - я нигде такого не смогу получить: ни этих эмоций, ни таких навыков».

Материально-техническая база ВГУЭС, полностью соответствующая мировым стандартам, позволила провести соревнования чемпионата на самом высоком уровне.

Татьяна Терентьева, ректор ВГУЭС, профессор: «Мировые стандарты плотно заходят в образовательный процесс в нашем университете, и мы видим, насколько те студенты, которые прошли вот эту школу стандартов WorldSkills, становятся существенно профессиональнее и востребованнее работодателями».

Студенты ВГУЭС – победители регионального чемпионата по стандартам WorldSkills отправятся отстаивать честь Приморского края на национальном первенстве в Москве 26 ноября.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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