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Приморского студента зачислили в национальную сборную WorldSkills Russia

Приморского студента зачислили в национальную сборную WorldSkills Russia

Источник фото: Пресс-служба правительства Приморского края

Приморский студент Максим Самойленко – участник национальной сборной WorldSkills Russia. В 2022 году команде предстоит отстаивать честь страны на международном чемпионате по профессиональному мастерству в Шанхае, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края.

Как уточнили в министерстве образования Приморского края, Максим Самойленко учится на третьем курсе в Приморском политехническом колледже по направлению «Гостиничный сервис». В прошлом году он стал четвертым в стране в компетенции «Администрирование отеля» на национальном чемпионате по стандартам WorldSkills.

«Национальная сборная для участия в международном чемпионате по стандартам WorldSkills в Шанхае формируется сейчас в расширенном составе. Ребятам, которые стали лучшими в своих компетенциях на уровне России в прошлом году и успешно прошли последующие собеседования, предстоит много стажироваться, трудиться. Занятия будут проходить в Москве и Челябинске. Затем организаторы сформируют команду из сильнейших участников, представляющих разные регионы страны. Мы от всей души желаем удачи и успехов Максиму Самойленко во время предстоящих стажировок и в случае его участия в чемпионате!» – подчеркнула начальник отдела профессионального образования и науки министерства Ольга Пермякова.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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