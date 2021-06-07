Приморский спортсмен стал чемпионом России по подводной охоте

На чемпионате России по подводной охоте, который прошел в Республике Крым на акватории в районе мыса Меганом с 3 по 6 июня, победу одержал участник из Приморья Юрий Колганов. Ожидается, что в следующем году Чемпионат России по подводной охоте может принять Приморский край,- сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Как рассказали в Федерации подводного спорта Приморского края, регион на чемпионате представляла команда из трех сильнейших подводных охотников Приморья в составе Юрия Колганова, Евгения Козицкого и Дениса Резниченко. Все они неоднократно участвовали и занимали призовые места в различных соревнованиях, в том числе по подводной охоте – «Кубок Тихого океана», которые проводятся в крае ежегодно в сентябре. Кроме того, в судейскую команду чемпионата вошли трое приморских судей.

В Чемпионате России, помимо команды из Приморья, приняли участи спортсмены из Республики Крым, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Нижегородской и Ленинградской областей. Второе место занял Виталий Самотканов из Краснодарского края, на третьем – Александр Перевезенцев из Нижегородской области.

«Стоит отметить, что в первый день соревнований был шторм, прозрачность воды резко снизилась, поэтому организаторы приняли решение перенести начало на один день, таким образом, график чемпионата сдвинулся. Тем не менее, участники отныряли два дня по пять часов и победил сильнейший. Им стал Юрий Колганов», – уточнил президент Федерации подводного спорта Приморского края Дмитрий Анашкин.

Добавим, что первые четыре результата в Чемпионате России обеспечивают их обладателям места в национальной сборной команде для участия в соревнованиях международного уровня.

Также Дмитрий Анашкин сообщил, что Чемпионат России по подводной охоте в 2022 году могут провести в Приморском крае, окончательное решение будет принято до конца года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]