Подводная охота, да еще и с арбалетом. И акваланги в этом спорте не положены. Охотники спускаются на глубину до 30 метров и могут задерживать дыхание до 4 минут.

Звучит сигнальный гудок, и катера отправляются к местам высадки охотников. Где именно рыбачить, решают сами спортсмены. Владивостокская команда «Н²О» выбрала рифовую местность. Они будут охотиться на терпуга. В основном, эта рыба прячется между камней, и отыскать ее помогает обычный фонарик.

Большинство участников при выборе места охоты полагаются на свою интуицию. Однако профессионалы предпочитают за несколько дней до соревнований изучить акватории и отметить рыбные места на своих GPS-навигаторах, чтобы потом не терять время. Это не запрещено правилами чемпионата. Но в то же время есть ограничение по самому улову.

Дмитрий Анашкин, президент федерации подводного спорта Приморского края: «По регламенту есть зачетные виды рыб и незачетные, а также запрещенные виды рыб — акулы, иглобрюхие ядовитые фугу. Их даже в руки нельзя брать, стрелять».

Да таких случаев и не было. В акваториях хватает и других рыб, которые могут принести охотнику победу. В первый день соревнований в лидеры выбился Александр Че. Владивостокский дайвер родом с Сахалина. Утверждает, что рыбалка у него в крови — занимается этим с детства, и не только в родных краях. Каждую зиму Александр отправляется туда, где рыба покрупнее – в Индонезию.

Александр Че, участник чемпионата по подводной охоте, г. Владивосток: «Покрупнее рыбы. В этот раз у меня рекорд — гигантский каранкс. Потянул где-то на 50 килограммов».

А после такого улова поймать рыбку всего в несколько сотен граммов не составит никакой сложности.

В этих соревнованиях охотились больше 30 участников и не только с Приморского края. Отдельное внимание было приковано к спортсмену из Вологды. Олег Черкаских - член сборной России по подводной охоте. Соревнования краевые для него - обычная тренировка. Сильное течение или волнение на море - не помеха.

Олег Черкасских, участник чемпионата по подводной охоте, г. Вологда: «Меня такие условия не пугают, мне нравится охотиться в волну, я дискомфорта особого не испытывал. Течение было, но не настолько сильное, поэтому все нормально».

И если профессионалы в нелегких условиях чувствуют себя как рыба в воде, то новичкам повезло куда меньше. Многим не удалось даже просто увидеть рыбу.

Юрий Ляховец, участник чемпионата по подводной охоте: «Прозрачность слабая, тепло еще, термоклина нет, а любит она, где прохлада. А на дне прохлады нет. Ну, и шторм. Короче, всё как-то неудачно сегодня».

Андрей Кармаданов, участник чемпионата по подводной охоте: «На мысах, где охотились, выносило течением то в одну сторону, то в другую. Буквально стоило отвлечься на пару минут, лечь, расслабиться, отдохнуть, тебя уже вынесло метров на 300 в море. Плюс ко всему из-за болтанки очень мутная вода. Практически до 10-12 метров не видно абсолютно ничего, то есть ты не видишь вытянутой руки там, в воде. Потом ныряешь на 10-12 метров и попадаешь из тумана в ночь. Темнота полная!»

Но даже несмотря на неудачи, каждый из охотников всегда помнит — море представляет серьезную опасность даже для профи с многолетним опытом. Участники ныряют на глубину до тридцати метров БЕЗ АКВАЛАНГОВ. Полагаются только на свои легкие. Поэтому, как бы ни хотелось поймать рыбку побольше, важно помнить самое главное — личная безопасность превыше всего.

Пётр Рябко, участник чемпионата по подводной охоте: «Азарт азартом, но техника безопасности должна быть в первую очередь. В этих видах спорта фанатизма не должно быть вообще. Ни в дайвинге, ни в подводной охоте, да даже в обычной охоте техника безопасности в первую очередь. Потому что нельзя и оружие направлять на своего партнера, и вообще много всяких нюансов».

Как и во многих соревнованиях, особую роль играет снаряжение и экипировка. Костюмы для дайвинга усилены вставками для зарядки арбалетов, на руке у каждого охотника мини-компьютер. Он помогает ориентироваться под водой, фиксирует глубину погружения, температуру, количество нырков и другие полезные дайверу показатели.

А перед началом соревнований, каждый участник проходит медосмотр. Охотиться приходится на глубине больше 20 метров. В таких условиях организм испытывает сильные перегрузки и произойти может что угодно — в лучшем случае сведет ногу, в худшем — охотник потеряет сознание.

Валентин Повелица, врач: «Человек если плохо отдохнул, какие-то там внутренние переживания, даже если показания пульса нормальные, то лучше его к соревнованиям не допускать».

Улов победителя - почти 20 килограммов. Владивостокский охотник Юрий Колганов планирует и в следующем году участвовать во всероссийских соревнованиях, которые пройдут в мае.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]