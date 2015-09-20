Лучшего подводного охотника выбрали в Приморье





В Хасанском районе состоялся 10-й юбилейный «Кубок Тихого океана» по подводной охоте. Он собрал 37 спортсменов из разных регионов страны, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на краевой департамент по физкультуре и спорту.

Подводные охотники краевой федерации подводного спорта, дальневосточного клуба «Шаркфин», а также из других регионов страны в течение двух дней соревновались в умении нырять на задержке дыхания в глубину с подводным ружьем и добывать зачетную рыбу.

Акватория соревнований располагалась вдоль побережья мыса Гамова, куда прибыли 10 катеров со спортсменами. Погода была далеко не идеальная, в первый день дул крепкий ветер, поднимая двухметровые волны, во второй день ветер стих, но накат остался.

"Несмотря на такие условия, 37 охотников ежедневно в течение пяти часов вели охоту на глубинах от 10 до 25 метров, предоставляя на взвешивание достойные связки добычи. Надо отдать должное капитанам обеспечивающих катеров и судьям, благодаря их опыту пловцы в воде были под постоянным наблюдением, и перемещались по акватории быстро и безопасно", - рассказал Дмитрий Анашкин, президент федерации подводного спорта Приморского края.

Инспекторы ГИМС также все время обеспечивали безопасность участников, ограничивая движение посторонних катеров по акватории соревнований, обозначенной специальными флагами по границам.

Победителем юбилейного «Кубка Тихого океана 2019» по подводной охоте в итоге стала команда «Турсио»: Юрий Колганов, Денис Резниченко и Олег Черкасских. На втором месте команда «Главрыба»: Олег Мещанюк, Сергей Осокин, Александр Че. На третьем - команда «Морские коты»: Евгений Козицкий, Александр Попов, Иван Быкадоров.

Самую крупную рыбу соревнований, лакедру желтохвостую, весом 2,8 кг добыл Евгений Артемчук из команды «Зарубинские тунцы» в первый день соревнований.

В личном зачете чемпионом края стал 45-летний кандидат в мастера спорта Юрий Колганов, подстреливший за два дня 41 рыбу, суммарный вес улова составил более 19,6 кг. Серебряным призером стал 33-летний кандидат в мастера спорта Евгений Козицкий с уловом в 35 рыб. Бронзовый призер чемпионата - Александр Че, настрелявший 33 рыбы. Гость из Вологды Олег Черкасских с 27 рыбами оказался на почетном четвертом месте.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]