Подводная охота, да еще и с арбалетом. И акваланги в этом спорте не положены. Охотники спускаются на глубину до 30 метров и могут задерживать дыхание до 4 минут. Подробнее об особенностях охоты под водой расскажет Станислав Васильченко.

Звучит сигнальный гудок и катера отправляются к местам высадки охотников. Где именно рыбачить, решают сами спортсмены. Владивостокская команда дайверов «Н2О» выбрала рифовую местность. Они будут охотиться на терпуга. В основном эта рыба прячется между камней и отыскать ее помогает обычный фонарик.

Большинство участников при выборе места охоты полагаются на свою интуицию. Однако профессионалы предпочитают за несколько дней до соревнований изучить акватории и отметить рыбные места на своих GPS навигаторах, чтобы потом не терять времени. Это не запрещено правилами чемпионата. В то же время, есть ограничение по самому улову.

Дмитрий Анашкин, президент федерации подводного спорта Приморского края: - «По регламенту есть зачетные виды рыб и незачетные, а также запрещенные виды рыб — акулы, иглобрюхие ядовитые фугу. Их даже в руки нельзя брать, стрелять».

Да никто и не пытался. В акваториях хватает и других рыб, которые могут принести охотнику победу. В первый день соревнований в лидеры выбился Александр Че. Владивостокский дайвер родом с Сахалина. Утверждает, что рыбалка у него в крови — занимается этим с детства, и не только в родных краях. Каждую зиму Александр отправляется туда, где рыба покрупнее – в Индонезию.

Александр Че, участник чемпионата по подводной охоте, г. Владивосток: - «Покрупнее рыбы. В этот раз у меня рекорд — гигантский каранкс. Потянул где-то на 50 килограммов».

После такого улова поймать рыбку всего в несколько сотен граммов не составит никакой сложности.

В этих соревнованиях охотились больше 30 участников со всего Приморского края. Однако отдельное внимание было приковано к спортсмену из Вологды. Олег Черкаских член сборной России по подводной охоте. Соревнования краевые для него обычная тренировка, сильное течение или волнение на море не помеха.

Олег Черкасских, участник чемпионата по подводной охоте, г. Вологда: - «Меня такие условия не пугают, мне нравится охотиться в волну, я дискомфорта особого не испытывал. Течение было, но не настолько сильное, поэтому все нормально».

Как и во многих соревнованиях, особую роль играет снаряжение и экипировка. Костюмы для дайвинга усилены вставками для зарядки арбалетов, на руке у каждого охотника мини компьютер. Он помогает ориентироваться под водой, фиксирует глубину погружения, температуру, количество нырков и другие полезные дайверу показатели.

А перед началом соревнований, каждый участник проходит медосмотр. Охотиться приходится на глубине больше 20 метров. В таких условиях организм испытывает сильные перегрузки и произойти может, что угодно — в лучшем случае сведет ногу, в худшем — охотник потеряет сознание.

Валентин Повелица, врач: - «Человек если плохо отдохнул, какие-то там внутренние переживания, даже если показания пульса нормальные, то лучше его к соревнованиям не допускать».

Улов победителя почти 20 килограммов. Владивостокский охотник Юрий Колганов планирует и в следующем году участвовать во всероссийских соревнованиях, которые пройдут в мае.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]