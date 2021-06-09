Приморский спортсмен выступит на чемпионате Европы по смешанному боевому единоборству ММА

Приморцы приняли участие в Чемпионате России по смешанному боевому единоборству ММА в Кемерово. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона, спортсмен из уссурийского спортивного клуба «Александр Невский» Динар Саниев по итогам соревнований получил право выступить на чемпионате Европы.

Как сообщили в министерстве физической культуры и спорта Приморского края, в турнире участвовали около 200 сильнейших спортсменов из 49 субъектов страны. Они боролись за призовые места и главные награды – путевки на чемпионаты мира и Европы в составе национальной сборной.

Почетными гостями соревнований стали известные российские спортсмены – председатель Наблюдательного совета Союза ММА России Федор Емельяненко, президент Международной федерации ММА (IMMAF) Керет Браун, директор по спортивному развитию IMMAF Андрей Мошанов, многократный чемпион мира по боксу Николай Валуев, чемпион мира по боксу Константин Цзю, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Хасан Бароев, чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина.

Приморье представляли пять бойцов под руководством главного тренера краевой сборной Виталия Крата и вице-президента федерации смешанного боевого единоборства ММА Приморского края Владислава Ясина.

По результатам чемпионата России в весовой категории 56,7 килограмма среди мужчин третье место занял спортсмен из уссурийского спортивного клуба «Александр Невский» Динар Саниев (тренер Владимир Цой). Он провел три боя, в двух одержал досрочные победы, а в третьем уступил будущему чемпиону.

Как отметил вице-президент федерации СБЕ ММА Приморского края Владислав Ясин, уровень подготовки участников чемпионата России был очень высоким.

«Даже стать призером на таких соревнованиях очень почетно, так как большинство участников – титулованные спортсмены, многие из них мастера спорта международного класса», – подчеркнул Владислав Ясин.

Благодаря бронзовой медали, завоеванной на чемпионате, России Динар Саниев получил право выступить на чемпионате Европы, который пройдет с 14 по 21 августа в столице Республики Татарстан – Казани.

Отметим, развитие спорта высших достижений и массового спорта, создание условий для занятий физической культурой и спортом, повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта – задачи регионального проекта «Спорт – норма жизни», реализуемого в Приморском крае в рамках национального проекта «Демография».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]