Приморец завоевал «бронзу» чемпионата Европы по MMA

В Казани завершился чемпионат Европы по смешанному боевому единоборству (ММА). На награды претендовали 252 сильнейших спортсмена из 14 стран. Приморье на престижном международном турнире представлял спортсмен из уссурийского спортивного клуба «Александр Невский» Динар Саниев, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства. По результатам боев он стал обладателем бронзовой медали в весовой категории 56,7 килограмма среди мужчин.

Как сообщили в министерстве физической культуры и спорта Приморского края, путевку на континентальное первенство уссуриец завоевал в июне этого года на чемпионате России в Кемерово.

В Казани Динар провел три поединка. Первый выиграл досрочно за 16 секунд, во втором поединке в трех раундах одержал уверенную победу, а в полуфинале уступил титулованному сопернику из Дагестана, завоевав «бронзу» турнира.

Динар Саниев тренируется в Уссурийске под руководством тренеров Владимира Цоя и Магомеда-Шапи Саниева.

«Такого результата удалось добиться благодаря мотивации тренера и большой поддержки семьи, друзей и команды. Я со всеми находился на связи, большое им спасибо за веру в меня. Следующая цель отобраться на чемпионат мира и проявить себя с лучшей стороны», – подчеркнул спортсмен.

В спортивной карьере тренера Владимира Цоя его воспитанник добился такого высокого результата на международном уровне впервые. Но тренер уверен, что это далеко не предел.

«Была проделана достаточно сложная работа, благодаря которой Динар уверенно прошел и чемпионат Приморского края, затем Дальнего Востока и сумел занять третье место на чемпионате России в июне. Тем самым заполучив путевку на чемпионат Европы. У Динара много сильных качеств, но есть и над чем работать», – рассказал наставник.

По итогам чемпионата и первенства Европы сборная России заняла первое место в общекомандном медальном зачете, завоевав в общей сложности 12 золотых, 13 серебряных и 28 бронзовых медалей.

«Отрадно что наш приморский спортсмен внес вклад в победу сборной России. Мы этим гордимся. На чемпионате Европы очень сильная конкуренция. Этот успешный результат положительно скажется на и без того высокой популярности MMA среди подрастающего поколения в Приморье», – отметил вице-президент федерации смешанного боевого единоборства ММА Приморского края Владислав Ясин.

Отметим, развитие спорта высших достижений и массового спорта, создание условий для занятий физической культурой и спортом, повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта – задачи регионального проекта «Спорт – норма жизни», реализуемого в Приморском крае в рамках национального проекта «Демография».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]