"Приморье. Шаги в завтра": Надежда Ким представит край на Всероссийском конкурсе «Мастер года»

Надежда Ким из Находки будет представлять Приморский край в финале Всероссийского конкурса «Мастер года» среди мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций Российской Федерации. На региональном этапе конкурса приняли участие представители 27 колледжей Приморья. Среди 35 мастеров лучшей признана Надежда Ким.

Надежда Ким, победитель конкурса «Мастер года», преподаватель Находкинского государственного гуманитарно-политехнического колледжа: "Было неожиданно. Конечно, есть опыт, есть работа и участие в чемпионатах WorldSkills. Это сейчас считается самым престижным таким профессиональным конкурсом. Конкурсом профессионального мастерства. И когда узнала о том, что вышла в семёрку лучших, конечно, это было очень приятно. Неожиданно, но тем не менее как-то так получилось. У меня есть коллеги, которые помогали организовать, сделать. Есть у нас прекрасные студенты, которые тоже неравнодушные, ответственно отнеслись к этому мероприятию. Поэтому всё получилось.

- Что представили жюри именно в финале?

- Это было открытое занятие «Мастер-класс» и дисциплина «Организация внеурочной работы со студентами 3-го курса». Мы с ними взяли за основу занятия по теме «Развитие коммуникативных, универсальных учебных действий младших школьников и формы внеурочной деятельности, которые способствуют развитию данных универсальных учебных действий».

- «Мастер года»?

До сих пор не понимаю. Не осознаю".

Надежда Кузнецова, преподаватель Находкинского государственного гуманитарно-политехнического колледжа:

"Она очень грамотная, очень отзывчивая. Настоящий друг! Я не побоюсь сказать, её очень любят студенты. Настолько любят, что, вы знаете у них такой тандем создался, что ежегодно дипломники, которые пишут у неё дипломные работы, в основном это 4 и 5. Троек — это очень, очень редко. Можно, наверное, как в историю записывать. В общем-то это человек своего дела. И ещё хочу сказать, она - настоящий друг".

Надежда Ким, победитель конкурса «Мастер года», преподаватель Находкинского государственного гуманитарно-политехнического колледжа:

"Стараемся всем коллективом делать так процесс обучения, чтобы он был на высоком уровне. Выиграли грант, поэтому так оборудована мастерская. И хочется соответствовать современным требованиям к учителю и учить студентов наших так, чтобы они были современными учителями... Сделать интересными уроки окружающего мира. Почему нет. Сделать интересными внеурочные занятия. Какие-то различного рода проекты. И вот, как сейчас, на чемпионатах есть задания — создание проекта исследовательского этапа с использованием этого оборудования".

Антонина Наврось, преподаватель профессионального колледжа ДВФУ г. Владивостока:

"Мы с нашими коллегами, Надеждой Андреевной, с Надеждой Михайловной, работаем уже несколько лет и встречаемся на чемпионатах WorldSkills, региональных чемпионатах и приехали знакомиться вот с этим прекрасным оборудованием, которое получили наши коллеги, в том числе цифровой лабораторией. Всё остальное оборудование нам знакомо. Типа интерактивной доски, интерактивной панели. Мы сегодня приехали конкретно знакомиться с цифровой лабораторией. Посмотреть, что она из себя представляет. Потому что у нас в разных номинациях есть либо лапдиск, который включает в себя естественно научную лабораторию, либо вот такая цифровая лаборатория. Поэтому сегодня нам коллеги показали и рассказали. Теперь мы имеем представление, что из себя представляет это оборудование".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]