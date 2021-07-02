В Приморье выбрали «Воспитателя года»

В Приморье подвели итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Воспитатель года». Мероприятие проходило при поддержке министерства образования края, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на правительство края.

Ключевая цель конкурса – профессиональное и личностное развитие педагогов, выявление талантливых сотрудников, распространение лучших практик в работе дошкольных организаций по всей территории Приморского края.

В конкурсе приняли участие девять человек из разных муниципалитетов Приморья. Активисты представляют Уссурийск, Михайловку, Находку, Большой Камень, Артём, Владивосток.

Каждый из участников прошел три испытания. Первое – «Моя педагогическая находка» – подразумевало демонстрацию конкурсантом наиболее значимых методов и приемов обучения, которые он использует для воспитания и развития детей дошкольного возраста, а также при взаимодействии с их родителями и законными представителями.

Во время второго – от конкурсантов требовалось провести педагогическое мероприятие с детьми, во время третьего – дать мастер-класс, презентовав те элементы профессиональной деятельности, к примеру, приемы, методы, технологии обучения и развития детей дошкольного возраста, которые уже доказали свою эффективность.

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой организаторы изменили формат проведения очного тура. Конкурсанты не встречались на одной площадке. Жюри выезжало к участникам мероприятия и на месте оценивало их профессиональные навыки и умения.

Последним этапом конкурса стала встреча с министром образования Приморского края Натальей Бондаренко, во время которой финалисты могли задать любые вопросы и получить на них ответы.

«Последнее конкурсное испытание – разговор с министром. У участников есть возможность задать интересующие их вопросы в сфере образования, я могу задать им вопросы. Проверяется умение коммуникации наших педагогов, умение задавать вопросы, не теряться в каких-то ситуациях. И у них, в свою очередь, есть возможность узнать что-то для себя в сфере образования. Такой формат очень удобен», – подчеркнула Наталья Бондаренко.

По итогам конкурса победителем оказалась воспитатель детского сада №50 из Находки Марина Шмелева. Второе место завоевала Ольга Ефремова из детского сада №144 Владивостока, третье – Регина Довгаль. Она представляет детский сад №49 в Большом Камне.

«Я не ожидала, что сегодня стану победителем. Изначально шла на конкурс с другой целью, хотела испытать свои возможности. Это очень приятная неожиданность. На мне теперь лежит ответственность достойно представить Приморский край на всероссийском этапе конкурса “Воспитатель года” в городе Сочи. Я очень рада, хотя еще до конца не осознаю, что произошло», – отметила победительница.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]