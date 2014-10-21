Лучшего «Воспитателя года» выбрали в Приморье

В Приморье подвели итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Воспитатель года – 2020». За звание лучшего боролись представители дошкольных образовательных учреждений Владивостока, Артема, Находки, Уссурийска, Спасского и Яковлевского районов, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Конкурс включал два тура, во время каждого из которых участникам предлагалось пройти ряд испытаний. К примеру, требовалось выполнить задание «Моя педагогическая находка». Оно подразумевало демонстрацию различных методов и приемов обучения, воспитания и развития детей, а также способов и форм успешного взаимодействия с родителями, которыми конкурсанты активно пользуются в работе.

Первое место в региональном этапе конкурса завоевала воспитатель детского сада №104 Владивостока Юлия Копылова, второе заняла воспитатель детского сада села Новосысоевка Яковлевского района Ольга Зайчикова. Третьего места удостоили воспитателя детского сада №5 Владивостока Викторию Царегородцеву.

«Любая профессия, связанная с детьми – непростое и очень ответственное занятие. Поэтому и работать в школах и дошкольных учреждениях долго, всегда со старанием и энтузиазмом могут только те, кому это по-настоящему откликается. Настоящий педагог всегда дает ребенку намного больше, чем предусмотрено программой. На личном примере воспитывает важнейшие, фундаментальные ценности – любовь к родине, уважение к старшим, заботливое отношение к природе. Поэтому хочется особенно поблагодарить участников и победителей регионального этапа за верность призванию и душевную щедрость, чуткость и умение, а самое главное – желание найти подход к каждому воспитаннику», – подчеркнула министр образования Приморья Наталья Бондаренко.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]