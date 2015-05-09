Сбербанк дойдет до дальневосточной "глубинки"

Сбербанк стирает финансовые барьеры. Компания планирует сделать банковские услуги доступными даже для отдаленных территорий региона. Этот вопрос обсудили в рамках Восточного экономического форума. Для новой задачи крупнейший банк страны представил уникальный формат работы. Как банковские агенты решают проблему небольших поселений, расскажем далее.

Закрыть красные зоны и убрать финансовые барьеры. Этим вопросам на ВЭФ посвятили целую сессию. В числе главных спикеров - старший вице-президент Сбербанка- руководитель блока «Сеть продаж» Сергей Мальцев . Компания -ключевой участник пилотного проекта Банка России по повышению доступности банковских услуг на территории Дальнего Востока. В то время как другие финансовые игроки уходят из небольших сел, Сбербанк укрепляет там свои позиции и становится еще ближе к клиентам. Несколько лет назад банк принял стратегическое решение не сокращать сеть сельских офисов. Более того, для удобства сельских жителей Сбербанк активно внедряет новые форматы обслуживания.

Сергей Мальцев (старший вице-президент, руководитель блока «Сеть продаж» Сбербанка:

- У нас 7600 офисов, 15.000 устройств самообслуживания. Плюс новый проект агентских соглашений. Суть: заключаем договор с предпринимателем. Через его точку или магазин предоставляем полноценный банковский сервис. В этом году надеемся открыть 3000 точек.

Уже сегодня в таких точках можно снять наличные. Следующий шаг — платежи. А в ближайшем будущем через банковских агентов будут доступны также кредитование и страховые продукты.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]