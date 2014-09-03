Открытие кинофестиваля во Владивостоке не создаст проблем автомобилистам
В этом году никаких постановлений и заявок на перекрытие или ограничение движения транспорта на период церемонии открытия XVII кинофестиваля «Меридианы Тихого» от организаторов не поступало. Таким образом впервые более чем за 10 лет церемония открытия не будет доставлять неудобств автомобилистам города.
Церемония открытия международного кинофестиваля стран АТР состоится завтра, 13 сентября. В 18:00 звезды начнут проходить по ковровой дорожке.
В прошлом году из-за мероприятия на два с половиной часа ГИБДД перекрывала участок в районе Фастовской, 20. Ограничивали движение транспорта и на закрытии фестиваля у кинотеатра «Океан».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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