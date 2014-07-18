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Юрий Гончаров: «В фокусе — одиночество. Спасать никого не нужно. Мы придумали это еще до пандемии и самоизоляции!»
Юрий Гончаров, программный директор Международного кинофестиваля стран АТР «Меридианы Тихого».
На 18-й Международный кинофестиваль АТР «Меридианы Тихого» прислано 1824 фильмов из 112 стран.
Снова в программе фестиваля — подборка «Сделано во Владивостоке».
Впервые во Владивостоке пройдут Бриннеровские чтения.
Программа «Тинейджеры», лучшая анимация России, ретроспектива Джеки Чана — в планах 18-го МКФ «Меридианы Тихого».
«Кино для всех. Кино для каждого» - девиз Международного кинофестиваля «Меридианы Тихого».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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