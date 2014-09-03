17-ый Международный кинофестиваль стран АТР «Меридианы Тихого» пройдет во Владивостоке с 13 по 19 сентября.

Константин Хабенский и КрИстофер ЛАмберт станут гостями 17-го Международного кинофестиваля. Он откроется в эту пятницу, 13 сентября. Кинотеатры «Океан» и «Уссури» готовы показать почти двести фильмов. Звезды отечественного и зарубежного кино готовы общаться с приморцами.

Для творческой встречи во Владивостоке Константин Хабенский выбрал киноленту «Географ глобус пропил». Один из лучших актеров новой России, а теперь еще и режиссер.

Премьера его фильма «Собибор» в прошлом году потрясла многих. Партнером Хабенского на съемочной площадке стал голливудский актер Кристофер Ламберт. Звезда по имени «Горец» украсит закрытие фестиваля. А пока «Меридианы Тихого» - у символического причала.

Константин Хабенский, президент Международного кинофестиваля «Меридианы Тихого», заслуженный артист РФ:

- Я не завидую жюри, наверно, я не настолько люблю кино, чтобы смотреть по 4-5 фильмов в день. Мне тяжело. Кино нужно смотреть с удовольствием.

В этом году 107 стран — никогда еще их не было так много! - пожелали войти в «Меридианы Тихого». Почти тысячу шестьсот фильмов отсмотрели отборщики, выбирая самые интересные и достойные. Критерий — новизна материала.

Юрий Гончаров, программный директор Международного кинофестиваля «Меридианы Тихого»:

- Дождались фильм из Лесото, это африканская страна, мы его покажем в программе «Движение вперед». Вообще в программе 191 картина и 15 программ из 53 стран

«Кино для всех. Кино для каждого» - под таким девизом: картины о театре и юбилее корейского кинематографа, детективы, драмы, документальные ленты, лучшие мультфильмы России и Китая. На Спортивной Набережной развернется фестивальная деревня: мастер-классы и кинозал нон-стоп.

Наталья Шахназарова, исполнительный директор Международного кинофестиваля «Меридиана Тихого»:

- У нас будет арт-маркет, открытые интервью и автограф-сессии. Будут даже фуд-корты,вкус города донесут наши рестораторы. На амфитеатре программа «Короче» будет начинаться сан-сетом, музыканты будут озвучивать старое немое кино.

Отдельная встреча будет с режиссером Павлом Лунгиным, из кинотуров приедут Аркадий Инин, Борис Грачевский, Сергей Степанченко, другие любимцы публики. До последнего держали в тайне имена зарубежных гостей. Их объявляют, словно вызывая на фестивальную сцену.

Ефим Звеняцкий, генеральный директор и художественный руководитель Международного кинофестиваля «Меридианы Тихого»:

- Уильям Болдуин, Болдуин Вильям, вы знаете его фильм «Щепка», и вообще этого артиста. Они прибудут 13-го. Приедет наш большой друг Майкл Мэдсон.

Звездная дорожка пройдет на Приморской сцене Мариинского театра. Все начнется в пятницу, 13-го. С известным триллером организаторы «Меридианов» не проводят никаких параллелей. Кинофестиваль - это широта взглядов, долгота впечатлений и новые открытия для зрителей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]