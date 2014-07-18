Триллер «Гангстер, Коп и Дьявол» откроет фестиваль «Меридианы Тихого»

Программой кинопоказов и творческих встреч поделились организаторы XVII Международного кинофестиваля «Меридианы Тихого», — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на организаторов.

С 13 по 19 сентября во Владивостоке пройдет 17-й Международный кинофестиваль стран АТР «Меридианы Тихого». Президентом фестиваля в этом году станет актер Константин Хабенский.

Фестиваль традиционно откроется показами двух фильмов – мелодрамой Оксаны Карас «Выше неба» и детективным триллером корейского режиссера Ли Вон-Тхе «Гангстер, Коп и Дьявол».

Обширная программа смотра состоит из семнадцати секций, развернуто представляющих самые важные фильмы текущего сезона. Жюри международного конкурса под председательством российского режиссера Анны Меликян оценит фильмы, созданные кинематографистами из Китая, Японии, Чили, Кореи, США, Вьетнама и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Россию в конкурсе представляют три фильма: «Мальчик русский» Александра Золотухина и «Большая поэзия» Александра Лунгина – в полном метре, «Топливо» Михаила Архипова – в коротком.

В секции «Панорама» будут представлены главные хиты ведущих мировых режиссеров – Абеля Феррары, Дяо Инаня, Брюно Дюмона, Альберта Серра, Корнелиу Порумбою.

В честь знаменательной даты – 100-летия кинематографа Республики Корея – кураторы фестиваля подготовили ретроспективу, состоящую из знаковых фильмов, определивших современный облик корейского кино.

Основные показы пройдут в кинотеатре «Океан IMAX», часть из них – в «Уссури». В стенах кинотеатра «Океан IMAX» также состоятся творческие встречи с создателями фильмов, актёрами и участниками съёмочного процесса, мастер-классы и лекции от ведущих деятелей кинематографа, киноведов и кинокритиков.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]