Рубрика «Мнение». Константин Хабенский: «Мы очень хорошо научились снимать фильмы без сценариев...»
Константин Хабенский, президент Международного кинофестиваля «Меридианы Тихого», заслуженный артист РФ
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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