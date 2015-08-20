Крупная конференция разработчиков пройдет на кампусе ДВФУ

Конференция разработчиков VLDC live пройдет в рамках дальневосточного IT форума Русский MeetUp-2019(4 -5 октября, ДВФУ). Участников мероприятия ждут лекции, воркшопы и интерактивы от экспертов отрасли.

Как адаптировать сайты под разные браузеры, расскажет тимлид в компании INGIPRO, организатор фронтенд-митапов в Новосибирске Даниил Оношко. Разработчик Junior Ruby on Rails Кирилл Ковтун научит программистов отдыхать от клавиатуры и монитора и проведет мастер-класс по IT медитации. Также в рамках VLDC live пройдут воркшопы по оценке контроля качества программного обеспечения и переходу с монолитной архитектуры на микросервисы. В числе спикеров конференции – разработчик в торговой сети РЕМИ Яна Лугина, руководитель отдела контроля качества ПО "Монастырев и Ко" Анастасия Лапшина и др.

Напомним, что в этом году на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета параллельно состоятся сразу два мероприятия: Русский MeetUp-2019(12+) и Дальневосточный цифровой форум(12+), организатором которого выступила Администрация Приморского края. В течение двух дней, 4-5 октября, кампус ДВФУ станет местом встречи представителей власти и высокотехнологичного бизнеса, разработчиков и авторов прорывных IT -проектов.

Любой желающий может принять участие в мероприятии достаточно зарегистрироваться на сайте.

К работе приглашены международные, федеральные и региональные эксперты в области информационных технологий, руководители ведущих предприятий IT отрасли, представители органов государственной власти, молодые специалисты, бизнес-консультанты, IT разработчики, стартаперы, инвесторы, представители научного сообщества.

Организаторами мероприятия выступили медиахолдинг PrimaMedia, Администрация Приморского края, Дальневосточный федеральный Университет (ДВФУ).





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]