Крупнейший разработчик компьютерных игр поделится опытом с молодыми специалистами Приморья

Одна из крупнейших в мире корпораций в области разработки игр Epic Games впервые станет участником IT-конференции Дальнего Востока Русский MeetUp-2019, которая пройдет в Дальневосточном федеральном университете 4 и 5 октября, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на вуз.

Компания Epic Games станет участником секции «GameDev / Unreal Engine». Для этого Epic Games привезет на главную IT-конференцию не только своих сотрудников, но и много других представителей индустрии создания игр из экосистемы Unreal Engine.

На лекциях разработчики расскажут, чего ждут современные геймеры и как значительно улучшить и сделать удобней игровой интерфейс. На Русском MeetUp-2019 Epic Games проведут мастер-класс по созданию прототипа игры на Unreal Engine 4.

Кроме этого, участником форума станет разработчик мобильных игр MyTona. На IT-конференции компания представит стенд с проектами и расскажет об открытых вакансиях в MyTona.

«Дальневосточный федеральный университет формирует среду для продвижения IT-индустрии. Уже созданы центр Национальной технологической инициативы, первая в России Школа цифровой экономики. Для нас важно, что молодые специалисты и студенты встретятся на Русском MeetUp с профессиональными разработчиками и обсудят актуальные вопросы в области технологий», — отметил заместитель проректора ДВФУ по развитию Илья Яськов.

Участниками Русского MeetUp-2019 и Дальневосточного цифрового форума станут международные, федеральные и региональные эксперты в области информационных технологий, руководители ведущих предприятий IT отрасли, представители органов государственной власти, IT разработчики, стартаперы, инвесторы и представители научного сообщества.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]