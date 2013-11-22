Нобелевский лауреат в области медицины и физиологии встретится с приморскими студентами

Нобелевский лауреат Тимоти Хант выступит с докладом на международной научной конференции «Будущее биомедицины», которая пройдет в ДВФУ, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на вуз.

Ученый, призывающий правительства всего мира прекратить борьбу с генетически модифицированными организмами, выступит перед студентами и участниками международной научной конференции «Future of Biomedicine» (FOB 2019), которая пройдет в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) с 17 по 22 сентября. На конференции, организованной Школой биомедицины ДВФУ, ученые России и зарубежных стран представят последние достижения современной молекулярной медицины, исследования в области генетики и эпигенетики, структуры и функций хромосом, биологически активных соединений, метаболитов и биополимеров.

Как сообщили в Школе биомедицины ДВФУ, цель FOB 2019 — помочь развитию международного сотрудничества и междисциплинарных исследований в области геномики, протеомики, метаболомики, молекулярной и клеточной биологии, биохимии и биомедицинских технологий. Организаторы отметили дополнительные преимущества конференции FOB 2019: уникальное место проведения, благоприятные условия и различные форматы общения участников.

«Кроме пленарных выступлений, FOB 2019 предусматривает устные презентации, стендовые сообщения, круглые столы. Участников конференции ждет насыщенная культурно-развлекательная программа, включающая морскую прогулку и увлекательные экскурсии», — рассказал заместитель директора по развитию Школы биомедицины ДВФУ Вадим Кумейко.

Он также добавил, что в рамках конференции планируется форум молодых ученых «Future of Biomedicine: Young 2019» (FOBY-2019) и практический воркшоп по современным молекулярно-биологическим и клеточным технологиям.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]