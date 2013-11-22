Нобелевский лауреат Тим Хант: «Биомедицина разделяет жизнь и смерть»

Лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине, британский биохимик Тим Хант впервые выступил в России с докладом о регуляции клеточных процессов, открывающих путь к лечению рака, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу ДВФУ.

Выступление состоялось в Дальневосточном федеральном университете в рамках конференции «Будущее биомедицины — Future of biomedicine» (FOB 2019), которую уже в третий раз организует Школа биомедицины ДВФУ.

Хант рассказал о механизмах регуляции циклов жизни клетки, сбой которых может приводить к различным негативным последствиям, в том числе раковым заболеваниям.

«Когда мы начинали наши исследования, фактически занимались наукой ради науки. В дальнейшем этом привело меня и моих коллег к большим открытиям, и сегодня появились новые перспективы в разработке методов диагностики и лечения рака. Исходя из собственного опыта, советую молодым людям, которые только начинают путь в науке, изучать то, что им нравится. Я верю в биомедицину, ведь эта наука разделяет жизнь и смерть», ― убежден Тим Хант.

Нобелевский лауреат отметил, что никогда не боялся рассказывать о своих исследованиях другим учёным, его не пугала конкуренция и мысль, что кто-то может украсть идею или разработки. Наоборот, интенсивное общение и междисциплинарный подход к научным вопросам помогают добиться успеха.

Тим Хант также добавил, что для высших достижений в науке исследователю не обязательно жить в лаборатории и заниматься только экспериментами. Напротив, очень важно, когда учёный сам общается с окружающим миром, наблюдает и взаимодействует с ним.

К слову, циклины ― новый класс белков, которые играют ключевую роль в управлении делением клеток — были открыты Тимом Хантом во время опытов с икрой лягушек и морских ежей. Это стало вкладом британского биохимика в общую работу с американским ученым Лиландом Хартуэллом и соотечественником Полом Нерсом — вместе они открыли генетические и молекулярные механизмы регуляции клеточного процесса, отвечающего за рост, развитие и само существование живых организмов. Их работа была удостоена Нобелевской премии в 2001 году.

Хант отметил богатый потенциал Дальнего Востока с точки зрения развития биомедицины: в регионе много нетронутой природы, а местное биоразнообразие — настоящая сокровищница для поиска новых лекарственных соединений.

Добавим, что в рамках конференции «Будущее биомедицины» 20 сентября Тим Хант прочитает публичную лекцию «Траектория моей исследовательской работы», расскажет студентам и молодым учёным ДВФУ о ключевых поворотах и решениях в его карьере, которые привели к новым открытиям и в итоге к высшей награде за достижения в науке — Нобелевской премии.

Сэр Тим Хант ― английский биохимик, лауреат Нобелевской премии в области медицины и физиологии 2001 года, награжденный за исследования, в результате которых были открыты молекулы и гены, регулирующие процесс развития и деления клеток живых организмов. Член Королевского общества. В 2016 году подписал письмо с призывом к Greenpeace, Организации Объединенных Наций и правительствам всего мира прекратить борьбу с генетически модифицированными организмами (ГМО).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]