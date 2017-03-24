Диетическое печенье из водорослей создали ученые ДВФУ

Ученые школы биомедицины ДВФУ разработали печенье, в котором заменили муку на порошок из зеленых водорослей Ulva lactuca, добытых из акватории Дальнего Востока, сообщает "Вести: Приморье".

Порошок водорослей Ulva lactuca выступил как источник пищевых волокон, сообщается на сайте ДВФУ.

«По заявленной калорийности наше печенье остается на уровне аналогичных традиционных продуктов питания, однако получается более полезным за счет повышенного содержания пищевых волокон и йода. Той калорийности, которая "оседает на боках", в продукте нет. Фактически его можно назвать диетическим», - отметил доцент департамента пищевых наук и технологий Школы биомедицины ДВФУ Владимир Лях.

«В печенье содержится органически связанный йод. Он сохраняет свои свойства в процессе выпечки. Во время пищеварения такой йод поступает в организм человека. Порошок водорослей содержит полисахариды, обладающие широким спектром позитивного действия на организм человека», пояснил ученый.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]