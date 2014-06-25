Крупный фестиваль архитектуры, дизайна и искусства пройдет во Владивостоке.

С 20 по 22 сентября 2019 года во Владивостоке впервые пройдет фестиваль архитектуры, дизайна и искусства Vladivostok Design Week – 2019, по данным ИА "PRIMPRESS". Цель мероприятия – развитие эстетического вкуса с помощью визуализации и воплощение самых смелых дизайнерских идей.

Площадкой для мероприятия станут артиллерийские склады времен царской постройки в самом центре Владивостока – на набережной Цесаревича. Администрация города Владивостока полностью поддерживает проведение Недели дизайна и предоставляет библиотеку «БУК» как дополнительную площадку для проведения мероприятий в рамках фестиваля.

Неделя дизайна – это мероприятие для широкой аудитории: разнообразная деловая и выставочная программа, открытые мероприятия и закрытые бизнес-события, презентации и светские вечеринки, а также развлекательные программы и мастер-классы для детей. Гости найдут для себя возможные решения эффективного и грамотного планирования квартир и домов. Совместно с управлением культуры администрации города Владивостока объявлен конкурс детского творчества на тему #приветпредмет, победители которого получат награды.

Темой первого сезона Vladivostok Design Week станет хештег #ПРИВЕТПРЕДМЕТ. Приглашенные спикеры из Клуба промышленных дизайнеров России расскажут о предметном дизайне, а также продемонстрируют гостям предметы российского исполнения, представленные на Salone del Mobile – 2019 в Милане. Организация занимается развитием и продвижением промышленного дизайна в России и работает над созданием конкурентоспособной индустрии.

Клуб летит во Владивосток с целью поддержать и развить промышленный дизайн, сформировать русский стиль, для того чтобы продвинуть в потребительской среде бренд «Сделано в России».

Организаторы фестиваля, в свою очередь, действуют на благо региона. Интерьерная выставка Vladivostok Design Week Expo предоставит возможность строительным и интерьерным компаниям продвинуть свой бренд и найти новых клиентов. В рамках фестиваля запускается конкурс предметного дизайна на площадке Design Point VL. Участие может принять каждый дизайнер или производитель авторских брендов и получить право на вступление в Клуб промышленных дизайнеров России на полгода без взносов для совместного участия в мероприятиях.

В рамках фестиваля свои работы представят популярные художники из Владивостока Евгений Макеев и Алексей Филатов. Их выставки признавали самыми резонансными и скандальными, а произведения искусства вызывали неоднозначные отзывы общественности.

Приятным бонусом станет лекция Ольги Косыревой, эксперта конкурса Lexus Design Award Russia Top Choice, признанного дизайн-критика, историка дизайна, тренд-аналитика и преподавателя. 21 сентября Ольга расскажет, что такое дизайн и какое отношение он имеет к каждому из нас, где каждый получит ответ на вопрос, почему дизайн – это не только стиль и красота, но и практичность, рациональность, функциональность, психология и многое другое.

Узнать, какие заявки принимаются на конкурс, в какие сроки, какие призы ожидают победителей, как проходит процесс отбора заявок, можно будет на открытой встрече с Алиной Усмановой – куратором образовательной программы Lexus Design Award Russia Top Choice.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]