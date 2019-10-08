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Анонс на 1 октября

Анонс на 1 октября

1 октября в 16.00 - Владивосток, возле Дома молодежи в Парке Победы - танцевально-развлекательная программа ко Дню пожилых людей.

С 1 октября в Приморье откроются учреждения дополнительного образования.

С 1 по 4 октября - Владивосток, на набережной Цесаревича - стартует второй международный фестиваль архитектуры, дизайна и искусства Vladivostok design week. Все желающие смогут познакомиться с работами лучших дизайнеров Дальнего Востока, посетить мастер-классы и лекции. 

С 1 октября - центры и офисы «Мои документы» в Приморском крае возобновляют прием в порядке живой очереди по ограниченному перечню услуг. Исключительно по предварительной записи будет работать только отделение во Владивостоке по адресу: улица Борисенко, 102.

1 октября в 11.00 - Приморская государственная картинная галерея - выставка «Роман с камнем Екатерины Великой. Глиптика из собрания Государственного Эрмитажа».

1 октября в 18.30 - Приморская краевая филармония, ул. Светланская, 15 - XXIX Фестиваль классической музыки «Дальневосточная Весна». Концертная программа «Времена года в Буэнос-Айресе». Камерный ансамбль «Кармен».

1 октября в 18.30 - Приморский академический краевой драматический театр имени М. Горького - спектакль "Опасные связи".

1 октября - Международный день пожилых людей.

1 октября - Международный день музыки.

1 октября - Всемирный день вегетарианства.

1 октября - День Сухопутных войск России. 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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