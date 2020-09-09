Анонс на 9 октября

09 октября в 10:00. Ботанический сад. Осенняя программа для детей «Дубы-колдуны». г. Владивосток, ул. Маковского, 142.

09 октября в 11:00. Приморская государственная картинная галерея. Икона «Четырёхчастная» в рамках цикла выставок одного произведения древнерусского искусства «Святые лики». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

09 октября в 11:00. Выставка «Роман с камнем Екатерины Великой. Глиптика из собрания Государственного Эрмитажа». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

09 октября в 11:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Миниатюры Бабур-наме в собрании Государственного музея Востока». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

09 октября в 11:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка одной картины Александра Селиванова «Вино для Нефертити». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

09 октября в 18:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Николай Штуккенберг. Тихоокеанская Россия в изобразительном искусстве». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

09 октября в 18:30. Приморская краевая филармония. Открытие XXIX Фестиваля классической музыки «Дальневосточная Весна». Концертная программа «Великий Бетховен» к 250- летию со дня рождения композитора. г. Владивосток, ул. Светланская, 15

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]