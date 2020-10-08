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Анонс на 10 ноября

Анонс на 10 ноября

9 ноября в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Роман с камнем Екатерины Великой. Глиптика из собрания Государственного Эрмитажа». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

9 ноября в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Миниатюры Бабур-наме в собрании Государственного музея Востока». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

9 ноября в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Николай Штуккенберг. Тихоокеанская Россия в изобразительном искусстве». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

9 ноября в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка иконы «Святой великомученик Димитрий Солунский». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

9 ноября в 10:00. Музей истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева. Осенняя мастерская в Музее. г. Владивосток, ул Светланская, 20.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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