Анонс на 3 декабря
3 декабря в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Роман с камнем Екатерины Великой. Глиптика из собрания Государственного Эрмитажа». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.
3 декабря в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Миниатюры Бабур-наме в собрании Государственного музея Востока». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.
3 декабря в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка иконы «Святой великомученик Димитрий Солунский». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.
3 декабря в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Говорящие машины». г. Владивосток, Партизанский проспект, 12.
3 декабря в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка одной картины Александра Ионченкова "Над морем". г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.
3 декабря в 10:00. Приморская краевая филармония. Концертная программа "Они сражались за Родину". г. Владивосток, ул. Светланская, 15.
3 декабря в 19:30. Мариинский театр. Балет «Корсар». г. Владивосток, ул. Фастовская, 20.
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