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Анонс на 4 декабря

Анонс на 4 декабря

4 декабря в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Роман с камнем Екатерины Великой. Глиптика из собрания Государственного Эрмитажа». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

4 декабря в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Миниатюры Бабур-наме в собрании Государственного музея Востока». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

4 декабря в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка иконы «Святой великомученик Димитрий Солунский». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

4 декабря в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Говорящие машины». г. Владивосток, Партизанский проспект, 12.

4 декабря в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка Дмитрия Лучинина «Приморская». г. Владивосток, Партизанский проспект, 12.

4 декабря в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка одной картины Александра Ионченкова «Над морем». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

4 декабря в 17:00. Приморская государственная картинная галерея. Клуб «Меломан»: Селфи с граммофоном. г. Владивосток, Партизанский проспект, 12.

4 декабря в 18:30. Приморская краевая филармония. Концертная программа «Мой гений, мой ангел, мой друг...». г. Владивосток, ул. Светланская, 15.

4 декабря в 19:00. Мариинский театр. Опера «Евгений Онегин». г. Владивосток, ул. Фастовская, 20.

4 декабря в 18:30. Приморский академический краевой драматический театр имени М. Горького. Спектакль "Великий Гэтсби". г. Владивосток, ул. ул. Светланская, 49.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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