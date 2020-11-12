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Анонс на 8 декабря

Анонс на 8 декабря

8 декабря в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Роман с камнем Екатерины Великой. Глиптика из собрания Государственного Эрмитажа». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

8 декабря в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Миниатюры Бабур-наме в собрании Государственного музея Востока». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

8 декабря в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка иконы «Святой великомученик Димитрий Солунский». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

8 декабря в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Говорящие машины». г. Владивосток, Партизанский проспект, 12.

8 декабря в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка Дмитрия Лучинина «Приморская». г. Владивосток, Партизанский проспект, 12.

8 декабря в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка одной картины Александра Ионченкова «Над морем». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

8 декабря в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка иконы Николая Чудотворца. г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

8 декабря в 18:30. Приморский академический краевой драматический театр имени М. Горького. Спектакль "Варшавская мелодия". г. Владивосток, Светланская, 49.

8 декабря в 18:30. Приморская краевая филармония. Виртуальный концертный зал. Концертная программа «Чайковский. Третий фортепианный концерт". г. Владивосток, ул. Светланская, 15.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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